Дочь Гаркалина рассказала о состоянии госпитализированного в Коммунарку актёра

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Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный в Коммунарку, чувствует себя хорошо, сообщила его дочь Ника.
Дочь Гаркалина рассказала о состоянии госпитализированного в Коммунарку актёра
  • РИА Новости

«Папа чувствует себя более-менее хорошо, спасибо. Идёт на поправку. Его госпитализировали несколько дней назад в больницу в Коммунарке», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, заболевание у отца развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

«У папы осложнения — сердечная недостаточность, потому предпочли поехать в больницу. А так как он ранее прививался, поэтому не всё так плохо, как могло быть. Надеюсь, что его скоро выпишут», — заключила дочь артиста.

Ранее сообщалось, что Гаркалин находится в больнице в Коммунарке с коронавирусом.

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