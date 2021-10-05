Дочь Гаркалина рассказала о состоянии госпитализированного в Коммунарку актёра
- РИА Новости
«Папа чувствует себя более-менее хорошо, спасибо. Идёт на поправку. Его госпитализировали несколько дней назад в больницу в Коммунарке», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, заболевание у отца развивается на фоне хронических проблем с сердцем.
«У папы осложнения — сердечная недостаточность, потому предпочли поехать в больницу. А так как он ранее прививался, поэтому не всё так плохо, как могло быть. Надеюсь, что его скоро выпишут», — заключила дочь артиста.
Ранее сообщалось, что Гаркалин находится в больнице в Коммунарке с коронавирусом.