Дочь рассказала о состоянии здоровья Валерия Гаркалина

Дочь Валерия Гаркалина рассказала о состоянии здоровья артиста.

«Сегодня никаких новостей нет. По поводу ИВЛ — там есть определённые медицинские нюансы, о которых не хочется распространяться. Слава богу, отцу не хуже», — заявила Ника Гаркалина в беседе с kp.ru.

По её словам, отец летом сделал прививку от COVID-19.

Как отметила Гаркалина, у актёра тяжёлые сопутствующие заболевания, сердечная недостаточность, в связи с чем произошло ухудшение самочувствия.

Ранее сообщалось, что Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ.