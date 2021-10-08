Дочь рассказала о состоянии здоровья Валерия Гаркалина

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Дочь Валерия Гаркалина рассказала о состоянии здоровья артиста.
Дочь рассказала о состоянии здоровья Валерия Гаркалина
  • © Сергей Кузнецов
  • РИА Новости

«Сегодня никаких новостей нет. По поводу ИВЛ — там есть определённые медицинские нюансы, о которых не хочется распространяться. Слава богу, отцу не хуже», — заявила Ника Гаркалина в беседе с kp.ru.

По её словам, отец летом сделал прививку от COVID-19.

Как отметила Гаркалина, у актёра тяжёлые сопутствующие заболевания, сердечная недостаточность, в связи с чем произошло ухудшение самочувствия.

Ранее сообщалось, что Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ.

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