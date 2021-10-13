Синоптик рассказал о дождливой погоде на текущей неделе в Москве

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в конце недели.
Синоптик рассказал о дождливой погоде на текущей неделе в Москве
  • РИА Новости

«К сожалению, погода меняется, и после солнечных дней в начале недели сегодня уже облачно и хмуровато... В целом дожди продлятся до выходных. Такая погода связана с тем, что значительно понизилось давление», — сказал синоптик.

Он также отметил, что на неделе солнца будет мало, однако ночью станет гораздо теплее.

«Ночные температуры в диапазоне +5...+7 °C. А вот днём температура, наоборот, станет ниже, потому что солнечные лучи не будут пробиваться через плотный слой облаков… Поэтому днём ожидается +7…+9 °C. К выходным температура также понизится. Ночью ожидается +2…+3 °C, а днём — +6…+8 °C. Уже вполне себе осенняя погода», – заключил Вильфанд.

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