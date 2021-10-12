Терапевт дала советы метеозависимым людям на период магнитных бурь

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Врач-терапевт Людмила Лапа дала советы метеозависимым людям на период магнитных бурь.
Терапевт дала советы метеозависимым людям на период магнитных бурь
  • NASA

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что здоровые люди обычно хорошо переносят смену давления и возмущение магнитного поля.

«Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать мигрени. В этот момент обязательно надо принимать ту терапию, которая им назначена от их заболевания», — сказала врач.

По её словам, желательно пить крепкий сладкий чай тем, кому это можно, а кому нельзя — просто чай и побольше воды, чтобы наполнять сосуды.

Лапа также рекомендовала на время магнитных бурь отказаться от слишком активных занятий.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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