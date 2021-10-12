В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе до конца недели

Короткая ссылка
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал о погоде в столичном регионе до конца недели.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе до конца недели
  • globallookpress.com

В беседе с изданием «Правда.Ру» он напомнил, что в последние дни в Центральном регионе было тепло и солнечно из-за установившегося антициклона, который уйдёт на этой неделе.

«Это связано с тем, что с северо-запада к нам будет перемещаться область повышенного давления, циклон, связанные с ним фронты. И поэтому солнце на время будет пропадать», — пояснил эксперт.

По его словам, со среды начнутся дожди. Днём будет +9...+11 ˚С, в четверг — +8...+10 ˚С, в пятницу и выходные ожидается +6...+11 ˚С.

Как добавил Киктёв, ночные температуры могут остаться положительными из-за облачности. В среду и четверг прогнозируется +4...+6 ˚С, к концу недели будет на пару градусов ниже.

Ранее progorod43 сообщал, что Кировский центр по гидрометеорологии дал предварительный прогноз на период с октября по март.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить