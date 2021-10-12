В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе до конца недели

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал о погоде в столичном регионе до конца недели.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он напомнил, что в последние дни в Центральном регионе было тепло и солнечно из-за установившегося антициклона, который уйдёт на этой неделе.

«Это связано с тем, что с северо-запада к нам будет перемещаться область повышенного давления, циклон, связанные с ним фронты. И поэтому солнце на время будет пропадать», — пояснил эксперт.

По его словам, со среды начнутся дожди. Днём будет +9...+11 ˚С, в четверг — +8...+10 ˚С, в пятницу и выходные ожидается +6...+11 ˚С.

Как добавил Киктёв, ночные температуры могут остаться положительными из-за облачности. В среду и четверг прогнозируется +4...+6 ˚С, к концу недели будет на пару градусов ниже.

Ранее progorod43 сообщал, что Кировский центр по гидрометеорологии дал предварительный прогноз на период с октября по март.