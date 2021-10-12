Синоптик предупредила о похолодании в Нижегородской области

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева предупредила о похолодании в Нижегородской области.

В беседе с newsnn.ru она заявила, что на следующей неделе ожидается +5...+9 °С.

В настоящее время температура воздуха поднимается до +14...+16 °С, что выше нормы на 2—4 °С.

«Но рекордов нет. Бывали годы, когда столбики термометров в это время года достигали +20 °С», — отметила Мокеева.

Такая погода будет до конца рабочей недели. В выходные прогнозируется около +10 °С.

«Будет облачно, пройдут дожди. По северу они прогнозируются более интенсивные», — уточнила синоптик.

Ранее progorod43 сообщал, что Кировский центр по гидрометеорологии дал предварительный прогноз на период с октября по март.