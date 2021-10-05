В Group-IB рассказали о потерях бизнеса из-за глобального сбоя в работе Facebook

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Владимир Калугин, руководитель отдела специальных проектов департамента Digital Risk Protection Group-IB, заявил в беседе с RT, что, согласно поверхностным подсчётам, общие потери бизнеса могут составлять $582,4 млн за шесть часов глобального сбоя в работе Facebook.
В Group-IB рассказали о потерях бизнеса из-за глобального сбоя в работе Facebook
  • AFP

«По итогам прошедшего сбоя акции Facebook упали на 4,9%, но это потери, которые несёт сама компания и которые должна отыграть в ближайшее время, поскольку всё ещё остаётся крупнейшим владельцем социальных платформ с более чем 1/3 доли мирового рынка», — рассказал он. 

Калугин отметил, что Facebook принадлежат сервисы, которые являются не только социальными платформами для общения, но и крупнейшими рекламными площадками.

Он добавил, что многие бизнесы, в особенности небольшие, присутствуют исключительно на данных площадках, в связи с чем сильно от них зависят.

«По нашим поверхностным подсчётам общие потери бизнеса могут составлять $582,4 млн за шесть часов сбоя», — заявил Калугин.

Ранее в Facebook рассказали о причинах масштабного сбоя.

Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.

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