В Group-IB рассказали о потерях бизнеса из-за глобального сбоя в работе Facebook
- AFP
«По итогам прошедшего сбоя акции Facebook упали на 4,9%, но это потери, которые несёт сама компания и которые должна отыграть в ближайшее время, поскольку всё ещё остаётся крупнейшим владельцем социальных платформ с более чем 1/3 доли мирового рынка», — рассказал он.
Калугин отметил, что Facebook принадлежат сервисы, которые являются не только социальными платформами для общения, но и крупнейшими рекламными площадками.
Он добавил, что многие бизнесы, в особенности небольшие, присутствуют исключительно на данных площадках, в связи с чем сильно от них зависят.
«По нашим поверхностным подсчётам общие потери бизнеса могут составлять $582,4 млн за шесть часов сбоя», — заявил Калугин.
Ранее в Facebook рассказали о причинах масштабного сбоя.
Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.