Глобальный сбой в соцсетях длится более пяти часов
- Reuters
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Технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что специалисты социальной сети работают над устранением сетевых проблем.
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT назвал возможную причину глобального сбоя.
Фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.
По данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд на фоне падения акций компании более чем на 5%.
В Белом доме заявили, что отслеживают ситуацию.