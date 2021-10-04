Глобальный сбой в соцсетях длится более пяти часов

Глобальный сбой в социальных сетях длится уже более пяти часов. В основном сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Последний крупный глобальный сбой в Facebook в 2019 году продолжался около часа.

Технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что специалисты социальной сети работают над устранением сетевых проблем.

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT назвал возможную причину глобального сбоя.

Фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.

По данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд на фоне падения акций компании более чем на 5%.

В Белом доме заявили, что отслеживают ситуацию.