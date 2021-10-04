Специалист по кибербезопасности Масалович рассказал о возможной причине сбоя в соцсетях

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Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT назвал возможную причину глобального сбоя в соцсетях, который наблюдается уже более пяти часов.
Специалист по кибербезопасности Масалович рассказал о возможной причине сбоя в соцсетях
  • AFP

По его словам, «некая команда очень грамотных хакеров вспомнила старый вид атаки — атаки на таблицы DNS-серверов».

«Для того, чтобы интернет был единым интернетом, а не много маленьких интернетиков, есть специальная таблица связанности: когда вы обращаетесь к какому-то серверу, скажем, пользователь хочет зайти на russian.rt.com, то ближайший к нему сервер «заглядывает» в некую табличку, где написано, куда ему идти дальше. Вот эта таблица и называется DNS-таблицей. Без таких таблиц сервера просто не могут друг к другу обращаться», — рассказал Масалович.

Он отметил, что если атаковать такую таблицу, «можно «выбить» часть интернета».

«Таблица нижнего уровня может «выбить» пригород или микрорайон, таблица среднего уровня — один город перестанет «видеть» другой город, на верхнем уровне можно отключать стран друг от друга. Такая атака может «лечиться» примерно за сутки. Но это моя гипотеза», — добавил специалист.

Ранее пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.

Специалисты Facebook работают над устранением сетевых проблем. Белый дом отслеживает ситуацию.

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