Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем в работе социальных сетей
- Reuters
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«Мы знаем, мы мониторим (ситуацию. — RT)», — сказала она.
Как сообщалось ранее, фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.
Это произошло после того, как пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
По данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд на фоне падения акций компании более чем на 5%.