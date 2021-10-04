Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем в работе социальных сетей

Белый дом отслеживает ситуацию с глобальным сбоем социальных сетей, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки во время брифинга.

«Мы знаем, мы мониторим (ситуацию. — RT)», — сказала она.

Как сообщалось ранее, фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.

Это произошло после того, как пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

По данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд на фоне падения акций компании более чем на 5%.