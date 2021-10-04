Технический директор Facebook прокомментировал сбои в работе соцсети

Короткая ссылка
RT
Специалисты Facebook работают над устранением сетевых проблем, заявил технический директор компании Майк Шрепфер.
Технический директор Facebook прокомментировал сбои в работе соцсети
  • Reuters
  • © Dado Ruvic/Illustration

«Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно всё восстановить», — написал он в Twitter.

Как сообщалось ранее, фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.

Это произошло после того, как пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

По данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд на фоне падения акций компании более чем на 5%.

Белый дом отслеживает ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить