Технический директор Facebook прокомментировал сбои в работе соцсети

Специалисты Facebook работают над устранением сетевых проблем, заявил технический директор компании Майк Шрепфер.

«Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно всё восстановить», — написал он в Twitter.

Как сообщалось ранее, фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.

Это произошло после того, как пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

По данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $7 млрд на фоне падения акций компании более чем на 5%.

Белый дом отслеживает ситуацию.