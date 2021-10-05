«Неполадки повлияли на внутренние системы»: в Facebook рассказали о масштабном сбое

Сбой в работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих компании платформ был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом заявили в компании, добавив, что ничто не указывает на нарушение безопасности данных. Извинения пользователям платформ принёс владелец Facebook Марк Цукерберг. По данным СМИ, этот сбой в работе сервиса стал самым серьёзным с 2008 года.

Сбой в работе социальной сети Facebook, а также ряда принадлежащих компании платформ был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом говорится в официальном заявлении Facebook.

«Команды инженеров выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, координирующих сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые нарушили эту связь. Данное прерывание сетевого трафика оказало каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к приостановке работы сервисов», — отметили в компании.

Там добавили, что основная причина сбоя также повлияла на многие внутренние системы, которые используются в повседневной работе, что усложнило попытки быстро диагностировать и решить проблему.

Специалисты Facebook заверили, что «активно стараются полностью вернуть сервисы к обычной работе».

«Также не имеем доказательств того, что в результате сбоя была нарушена безопасность пользовательских данных», — заявили в компании.

В Facebook добавили, что осознают, «какое влияние на жизнь людей оказывают подобные перебои в работе», и принесли пользователям и компаниям по всему миру извинения за неудобства.

До этого владелец компании Facebook Марк Цукерберг также извинился перед пользователями за сбой, отметив, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к нормальной работе.

«Приношу извинения за сегодняшний сбой. Я знаю, как сильно вы рассчитываете на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Из-за сбоя было зафиксировано падение акций крупнейших интернет-гигантов. В частности, по данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось более чем на $6,5 млрд.

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Напомним, в понедельник, 4 октября, произошёл масштабный сбой в работе ряда крупнейших интернет-площадок, включая Facebook, Instagram и WhatsApp. Также поступали сообщения о локальных проблемах с сервисами Telegram, Twitter, Gmail, TikTok, YouTube, Tinder, Viber, Snapchat, Netflix и Zoom. Перебои в работе сервисов длились около шести часов.

Бывший партнёр братьев Дуровых по работе над «ВКонтакте» и Telegram Антон Розенберг, комментируя в беседе с RT ситуацию с обвалом соцсетей, также отмечал, что неполадки могут быть связаны с обновлением конфигурации маршрутизаторов.

«Есть несколько возможных вариантов, плюс ходят неофициальные слухи, что они там обновляли конфигурацию маршрутизаторов, уронили всё и отрезали доступ самим себе, причём чуть ли не до уровня, когда не работает электронная система доступа в дата-центрах, чтобы физически добраться до оборудования», — отмечал он.

Накануне американские СМИ сообщали, что сотрудники Facebook физически не могли попасть к своим рабочим местам, так как у них не срабатывали электронные пропуска.

Как отмечал CNBC, этот сбой в работе Facebook стал самым серьёзным с 2008 года. Отмечается, что тогда Facebook отключился примерно на день, а сбой затронул около 80 млн пользователей.

Работа российских соцсетей

На фоне глобального сбоя в российской социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram, работа которых продолжалась без затруднений, был зафиксирован существенный рост активности. В частности, по оценке администрации Telegram, за несколько часов в мессенджере зарегистрировались около 50 млн новых пользователей.

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Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер в беседе с RT пояснял, почему масштабный сбой соцсетей не затронул Telegram.

«Мы видим, что отключение происходит у определённых компаний. Это значит, что, скорее всего, они пользуются одними и теми же облачными сервисами и, возможно, проблема в хранилищах этих сервисов, а наши (Telegram. — RT) — в других местах», — сказал он.

Специалист высказал мнение, что проблема могла возникнуть именно у Facebook, поскольку Instagram, WhatsApp, Facebook — сервисы одной компании. При этом он добавил, что сбои — обычное дело.

«Бывают радикальные вещи, когда гигантские кабели под океанами ломаются, тогда это может занимать дни и недели, но это не тот случай» — заключил Геллер.

В свою очередь, гендиректор компании IT-Jurist Алексей Шаталов в беседе с RT высказал мнение, что если из-за сбоя произойдут какие-либо утечки данных, то они «коснутся всех».

«Насчёт безопасности данных я бы иллюзий не питал. Если они должны утечь, то обязательно утекут», — сказал он.

Специалист отметил, что подобные явления «никак технически не предотвратить».

«Если человек удалит информацию со страницы, то она всё равно будет храниться на серверах какое-то время», — подчеркнул он.