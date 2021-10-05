В Facebook назвали причину глобального сбоя

Сбой в социальной сети Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщила команда инженеров компании.

«Наши команды инженеров узнали, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — говорится в сообщении.

Как уточняется, сбой в сетевом трафике «оказал каскадное воздействие на способ связи центров обработки данных, что привело к тому, что службы Facebook перестали работать».

Ранее в компании Facebook сообщили, что социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе платформы и сопутствующих приложений.

Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.