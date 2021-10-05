В Facebook подтвердили восстановление работы приложений

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Компания Facebook сообщила, что социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе платформы и сопутствующих приложений.
В Facebook подтвердили восстановление работы приложений
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«Мы напряжённо работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее пользователи сообщали о восстановлении работы социальных сетей Facebook и Instagram.

Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.

Также пользователи сообщили о сбое в работе YouTube и Viber.

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