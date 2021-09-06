Опрос: большинство россиян регулярно пьют кофе

Большинство россиян (64%) заявили, что регулярно пьют кофе. По словам 54% опрошенных, они часто пьют чай. 27% респондентов предпочитают лимонад и другие напитки.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «СберМаркета» и производителя кофе «Май».

Те, кто пьёт кофе, выбирают либо растворимый, либо молотый, и только 5% предпочитают капсульный.

Те, кто пьёт чай, чаще всего выбирают чёрный (65%). Зелёный чай на втором месте.

Ранее врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» объяснила, сколько кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья.