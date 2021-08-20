В Гидрометцентре предупредили об опасной паводковой ситуации в Хабаровском крае
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«В период с 21 по 26 августа непосредственно у Хабаровска и на участке от Троицкого до Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться рост уровня воды до опасной отметки», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.
По его словам, опасная паводковая ситуация обострится вследствие сильных дождей.
Вильфанд не исключил вероятности подтапливания сельскохозяйственных участков и дорог.
Ранее стало известно, что паводок на Амуре привёл к подтоплениям в 22 населённых пунктах Хабаровского края.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о паводковой ситуации в регионе.