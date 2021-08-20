В Гидрометцентре предупредили об опасной паводковой ситуации в Хабаровском крае

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал подъём уровня воды в Амуре до опасных отметок близ Хабаровска с 21 по 26 августа.
В Гидрометцентре предупредили об опасной паводковой ситуации в Хабаровском крае
  • © khabkrai.ru

«В период с 21 по 26 августа непосредственно у Хабаровска и на участке от Троицкого до Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться рост уровня воды до опасной отметки», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, опасная паводковая ситуация обострится вследствие сильных дождей.

Вильфанд не исключил вероятности подтапливания сельскохозяйственных участков и дорог.

Ранее стало известно, что паводок на Амуре привёл к подтоплениям в 22 населённых пунктах Хабаровского края.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о паводковой ситуации в регионе.

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