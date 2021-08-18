Врио губернатора Хабаровского края рассказал о паводковой ситуации в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о паводковой ситуации в регионе.

«В этом году это уже четвёртая волна, и мы ожидаем пик паводка у Хабаровска 19—20 августа, у Комсомольска — 26—27-го... Мы все меры приняли. Это уже становится традицией, все силы и средства готовы. У нас 5 тыс. спасателей, 1,5 тыс. техники и 170 плавсредств», — заявил Дегтярёв.

Ранее сообщалось, что паводок на Амуре привёл к подтоплениям в 22 населённых пунктах Хабаровского края.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о том, как изменился климат в России за последние 30 лет.