Врио губернатора Хабаровского края рассказал о паводковой ситуации в регионе

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о паводковой ситуации в регионе.
Врио губернатора Хабаровского края рассказал о паводковой ситуации в регионе
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«В этом году это уже четвёртая волна, и мы ожидаем пик паводка у Хабаровска 19—20 августа, у Комсомольска — 26—27-го... Мы все меры приняли. Это уже становится традицией, все силы и средства готовы. У нас 5 тыс. спасателей, 1,5 тыс. техники и 170 плавсредств», — заявил Дегтярёв.

Ранее сообщалось, что паводок на Амуре привёл к подтоплениям в 22 населённых пунктах Хабаровского края.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о том, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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