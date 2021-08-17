В Хабаровском крае произошли подтопления в 22 населённых пунктах

Паводок на Амуре привёл к подтоплениям в 22 населённых пунктах Хабаровского края.

«Подтопления уже отмечаются в 22 населённых пунктах региона», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что с прошлых выходных подтопления начались в жилом секторе села Корсаково-2 Хабаровского района, где вода зашла на территорию 19 домохозяйств.

В Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидается к 24–26 августа, наибольшая часть подготовительных к паводку мероприятий в городе завершена.

В общей сложности в Хабаровском крае к паводку подготовлены 15 пунктов временного размещения, шесть из них уже развёрнуты.

Ранее в МЧС сообщили об ухудшении гидрологической ситуации в Хабаровском крае.