В МЧС сообщили об ухудшении гидрологической ситуации в Хабаровском крае

Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае ухудшается, проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время на территории Хабаровского края наблюдается ухудшение гидрологической обстановки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, глава МЧС Евгений Зиничев совершил объезд инженерных защитных сооружений в регионе, оценив их состояние и работоспособность.

«Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановки», — отметил Зиничев.

По его словам, необходимо оперативно доводить и своевременно информировать население и органы власти о возможном развитии паводка для принятия соответствующих мер и проведения превентивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что из-за осложнившейся паводковой обстановки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов Хабаровского края власти ввели режим ЧС.