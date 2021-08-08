В МЧС сообщили об ухудшении гидрологической ситуации в Хабаровском крае
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«В настоящее время на территории Хабаровского края наблюдается ухудшение гидрологической обстановки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, глава МЧС Евгений Зиничев совершил объезд инженерных защитных сооружений в регионе, оценив их состояние и работоспособность.
«Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановки», — отметил Зиничев.
По его словам, необходимо оперативно доводить и своевременно информировать население и органы власти о возможном развитии паводка для принятия соответствующих мер и проведения превентивных мероприятий.
Ранее сообщалось, что из-за осложнившейся паводковой обстановки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов Хабаровского края власти ввели режим ЧС.