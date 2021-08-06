В Хабаровском крае вводят режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре

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В Хабаровском крае вводят режим ЧС из-за ситуации с повышением уровня воды в реке Амур. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
В Хабаровском крае вводят режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре
  • РИА Новости
  • © Викентий Барковский

«Сегодня на заседании КЧС приняли решение вводить режим ЧС регионального уровня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах при достижении уровня воды в Амуре у краевого центра отметки 4,5 м», — написал он в Telegram.

По данным дальневосточного Гидрометцентра, уровень воды в Амуре в районе Хабаровска составляет 446 см. 

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о ситуации с паводками на юге Дальнего Востока.

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