В Хабаровском крае вводят режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре

В Хабаровском крае вводят режим ЧС из-за ситуации с повышением уровня воды в реке Амур. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

«Сегодня на заседании КЧС приняли решение вводить режим ЧС регионального уровня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах при достижении уровня воды в Амуре у краевого центра отметки 4,5 м», — написал он в Telegram.

По данным дальневосточного Гидрометцентра, уровень воды в Амуре в районе Хабаровска составляет 446 см.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о ситуации с паводками на юге Дальнего Востока.