Синоптик рассказал об ухудшении ситуации с пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири
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«Высокой и чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие пять дней прогнозируется в Иркутской области, Эвенкии, Якутии, Магаданской области, на юге Чукотского автономного округа», — сообщил он.
По словам Вильфанда, ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет усугубляться из-за небольшого количества осадков в первой декаде августа.
Ранее сообщалось, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров.