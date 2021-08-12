Синоптик рассказал об ухудшении ситуации с пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири

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Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Иркутской, Магаданской областях, в Эвенкийском районе Красноярского края и на юге Чукотского автономного округа усугубится в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал об ухудшении ситуации с пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири
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«Высокой и чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие пять дней прогнозируется в Иркутской области, Эвенкии, Якутии, Магаданской области, на юге Чукотского автономного округа», — сообщил он.

По словам Вильфанда, ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет усугубляться из-за небольшого количества осадков в первой декаде августа.

Ранее сообщалось, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров.

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