Переболевшая COVID-19 Надежда Бабкина напомнила о важности вакцинации

Певица Надежда Бабкина, переболевшая COVID-19 в 2020 году, напомнила о важности вакцинации.

«Важно — не то слово. Если ты делаешь прививку и потом заболеваешь, тебя 100% спасут... Выбор за вами... Я считаю, прививку необходимо делать однозначно»», — заявила она в беседе с ФАН.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил о важности второго, завершающего этапа вакцинации от коронавируса.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.