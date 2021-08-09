Переболевшая COVID-19 Надежда Бабкина напомнила о важности вакцинации

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Певица Надежда Бабкина, переболевшая COVID-19 в 2020 году, напомнила о важности вакцинации.
Переболевшая COVID-19 Надежда Бабкина напомнила о важности вакцинации
  • РИА Новости

«Важно — не то слово. Если ты делаешь прививку и потом заболеваешь, тебя 100% спасут... Выбор за вами... Я считаю, прививку необходимо делать однозначно»», — заявила она в беседе с ФАН.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил о важности второго, завершающего этапа вакцинации от коронавируса.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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