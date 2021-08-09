Переболевшая COVID-19 Надежда Бабкина напомнила о важности вакцинации
- РИА Новости
«Важно — не то слово. Если ты делаешь прививку и потом заболеваешь, тебя 100% спасут... Выбор за вами... Я считаю, прививку необходимо делать однозначно»», — заявила она в беседе с ФАН.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил о важности второго, завершающего этапа вакцинации от коронавируса.
В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.