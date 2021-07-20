Вирусолог рассказал о рисках неполной вакцинации от COVID-19

Доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил о важности второго, завершающего этапа вакцинации от коронавируса.

В беседе с радиостанцией Sputnik врач пояснил, почему те, кто пропускает вторую стадию вакцинации, рискуют своим здоровьем.

«Некоторые люди делают только один укол, чтобы от них «отвязались». Даже если иммунный ответ у них не сформируется как следует и антител мало будет, то человек всё равно не пойдёт делать второй компонент. Такие люди не верят в вакцинацию и приводят весь спектр аргументов ковид-диссидентов. Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом даёт более слабый иммунитет», — объяснил Аграновский.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.