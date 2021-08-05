Менеджер рассказала о ходе восстановления певицы МакSим

Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы МакSим (Марины Максимовой).

«МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить ещё рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры», — приводятся её слова в официальном сообществе артистки в соцсети «ВКонтакте».

Богушевская добавила, что певица смогла пообщаться с родственниками по видеосвязи.

Ранее стало известно, что певица МакSим пришла в сознание.

Она была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.