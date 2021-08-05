Менеджер рассказала о ходе восстановления певицы МакSим

Короткая ссылка
Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы МакSим (Марины Максимовой).

«МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить ещё рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры», — приводятся её слова в официальном сообществе артистки в соцсети «ВКонтакте».

Богушевская добавила, что певица смогла пообщаться с родственниками по видеосвязи.

Ранее стало известно, что певица МакSим пришла в сознание.

Она была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить