Менеджер рассказала о ходе восстановления певицы МакSим
«МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить ещё рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры», — приводятся её слова в официальном сообществе артистки в соцсети «ВКонтакте».
Богушевская добавила, что певица смогла пообщаться с родственниками по видеосвязи.
Ранее стало известно, что певица МакSим пришла в сознание.
Она была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.