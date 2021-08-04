Врачи прокомментировали результаты КТ певицы МакSим

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский и врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин прокомментировали результаты компьютерной томографии (КТ) головного мозга певицы МакSим (Марины Максимовой).

«Грубых структурных изменений в головном мозге нет, но энцефалограмму надо сделать. Дело в том, что ковид даёт осложнения на мозг, в первую очередь страдает лимбическая система мозга, ответственная за поведенческие реакции организма», — заявил он, ознакомившись с результатами КТ артистки, которые оказались в распоряжении Life.ru.

По его словам, нужно наблюдение невролога и лора, поскольку осложнения могут проявиться и позже.

Со своей стороны, Овечкин выразил мнение, что прогноз по состоянию певицы благоприятный, но говорить о быстром выздоровлении пока нельзя.

«Имеются признаки нарушения пневматизации сердцевидных отростков, то есть, возможно, мастоидит, а мастоидит иногда требует хирургического лечения. Каких-либо последствий, согласно этой картине, не ожидается, осложнения маловероятны», — сказал он.

Ранее стало известно, что певица МакSим пришла в сознание.

Она была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.