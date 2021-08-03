Певица МакSим пришла в сознание
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- РИА Новости
«Да, она пришла в себя, сейчас чувствует себя намного лучше», — сказала она.
Соколова отметила, что певице нужно время на восстановление.
«То, что идёт на поправку, — это так», — добавила она.
МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже стало известно, что её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.