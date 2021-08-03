Врач прокомментировал состояние певицы МакSим
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По словам эксперта, состояние здоровья позволит МакSим в будущем выйти на сцену.
«Она запросто сможет петь. Это же медикаментозное введение в кому, управляемое», — заявил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Срок восстановления в таком случае зависит от организма, отметил врач.
«Если не было патологических заболеваний, связанных с мозгом или каким-то отделом мозга, она будет спокойно жить. Первое время, конечно, выступать не сможет», — сказал реаниматолог.
Ранее стало известно, что МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) пришла в сознание.
Певица была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.