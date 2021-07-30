В Иркутской области горит лес на площади свыше 80 тысяч гектаров

Лес горит на территории порядка 80 тыс. га в Иркутской области, заявили в правительстве региона.

«В общей сложности в Иркутской области сейчас горит 81,6 тыс. га леса», — сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В лесном фонде зафиксированы 29 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади порядка 77 тыс. га.

Отмечается, что 19 из них — в Катангском районе, три — в Бодайбинском, по два — в Усть-Кутском и Киренском районах, по одному — в Мамско-Чуйском, Усть-Удинском и Чунском районах. Продолжает действовать пожар в Чунском районе, площадь очага — 54 га.

Ранее стало известно, что на территории Бодайбинского района Иркутской области ввели режим ЧС из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами.

Кроме того, в 15 регионах России прогнозируется повышенная вероятность пожаров, в том числе в Иркутской области.