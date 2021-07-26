В 15 регионах России прогнозируется повышенная вероятность пожаров

Короткая ссылка
Учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 регионов страны.
В 15 регионах России прогнозируется повышенная вероятность пожаров
  • РИА Новости

«На основании данных среднесрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов и установившихся классов пожарной опасности специалисты института прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 субъектов», — приводит ТАСС сообщение института.

Речь идет о Приморском крае, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Брянской, Московской и Рязанской областях, а также юге Красноярского края. 

Ранее в МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии. Также в Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить