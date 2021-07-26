В 15 регионах России прогнозируется повышенная вероятность пожаров

Учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 регионов страны.

«На основании данных среднесрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов и установившихся классов пожарной опасности специалисты института прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 субъектов», — приводит ТАСС сообщение института.

Речь идет о Приморском крае, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Брянской, Московской и Рязанской областях, а также юге Красноярского края.

Ранее в МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии. Также в Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.