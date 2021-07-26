В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами

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Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников на ежедневном брифинге оперативного штаба сообщил, что «всего за выходные дни в Якутии ликвидировано 86 лесных пожаров».
В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами
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Он рассказал, что «чрезвычайно высокий пожароопасный пятый класс сохраняется в Усть-Алданском улусе, на востоке Горного и на юге Жиганского районов».

«На особом контроле руководства республики лесные пожары на территориях сёл Магарас, Кюёрелях, Ерт Горного и села Кырыкый Верхневилюйского улусов», — цитирует РИА Новости Садовникова.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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