В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории Бодайбинского района Иркутской области ввели режим ЧС из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В Бодайбо и районе введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. Это связано с ухудшением лесопожарной обстановки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас там действуют пять крупных лесных пожаров.

По данным пресс-службы, всего в лесном фонде на территории Приангарья действуют 29 пожаров на общей площади 33 181,5 га.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Вологодской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.