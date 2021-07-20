В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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На территории Бодайбинского района Иркутской области ввели режим ЧС из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
  • РИА Новости
  • © Илья Тимин

«В Бодайбо и районе введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. Это связано с ухудшением лесопожарной обстановки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас там действуют пять крупных лесных пожаров.

По данным пресс-службы, всего в лесном фонде на территории Приангарья действуют 29 пожаров на общей площади 33 181,5 га.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Вологодской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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