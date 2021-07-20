В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- РИА Новости
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«В Бодайбо и районе введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. Это связано с ухудшением лесопожарной обстановки», — говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас там действуют пять крупных лесных пожаров.
По данным пресс-службы, всего в лесном фонде на территории Приангарья действуют 29 пожаров на общей площади 33 181,5 га.
Ранее сообщалось, что в пяти районах Вологодской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.