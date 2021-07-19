В пяти районах Вологодской области ввели режим ЧС

В пяти районах Вологодской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за действующих лесных пожаров на площади более 400 га, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«В Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Никольском районах до полной ликвидации лесных пожаров вводим режим ЧС», — написал Кувшинников во «ВКонтакте».

Он уточнил, что за прошедшую неделю произошло 33 пожара в 15 районах области, а сейчас в регионе зафиксировано 16 лесных пожаров на общей площади 441 га.

Ранее глава Карелии подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на всей территории региона из-за риска возникновения лесных пожаров.