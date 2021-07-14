В Карелии ввели режим повышенной готовности в связи с риском лесных пожаров

Глава Карелии в среду подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на всей территории региона из-за риска возникновения лесных пожаров.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

«С 14 июля введён режим повышенной готовности во всех районах Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков в связи с риском возникновения лесных пожаров», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что «вводится запрет на посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском муниципальных районах».

«Такое решение принято в связи с установлением высокого класса пожарной опасности в районах Карелии и наиболее сложной пожароопасной обстановкой в четырёх районах республики», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры ликвидации возгораний в лесах Якутии. За сутки экипажи самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили более 80 т воды на очаги крупного природного пожара, после чего вернулись на аэродром временного базирования для подготовки к повторному вылету. Также в тушении приняли участие экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-8.