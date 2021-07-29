Диетолог рассказал, почему арбузы не способствуют похудению

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Арбуз не является универсальным средством для похудения и может быть для кого-то опасным — всё зависит от баланса гормонов у человека, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков.
Диетолог рассказал, почему арбузы не способствуют похудению
  • Pixabay

В комментарии «Известиям» специалист отметил, что нельзя разделять продукты на «диетические и недиетические»: универсального питания, которое было бы правильным для всех, нет. По словам Ковалькова, рацион нужно подбирать индивидуально, учитывая возраст и заболевания каждого.

«Мы все разные. Кому-то арбуз полезен, а кому-то опасен. То, что арбуз — универсальное средство для похудения, — миф. Люди худеют или полнеют не от того, что они едят, а от баланса гормонов», — пояснил он.

Диетолог добавил, что, поскольку бахчевые являются источником углеводов, в случае если сочетать их с жирами, они отправятся в подкожную жировую клетчатку.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News ранее рассказал о здоровых методах снижения веса и перечислил несложные правила, которых стоит придерживаться всем, кто хочет сбросить лишний вес.

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