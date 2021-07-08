Психолог рассказала, как сохранить брак в период пандемии и удалённой работы

Детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с RT рассказала, как сохранить брак в период пандемии и удалённой работы.

По словам специалиста, каждому человеку нужно своё личное пространство.

«Если есть возможность пойти с друзьями или ещё с кем-то, то нужно отделиться. Не обязательно это каждый день делать, но хотя бы пару раз в неделю. Условно, жена пошла с подругами или к маме, или на маникюр, или ещё куда-то. Муж, соответственно, тоже куда-то пошёл. Нужно себе завести за правило, чтобы у каждого было своё какое-то пространство. И не требовать: «Когда ты придёшь?» Человеку действительно нужно переключиться на других людей с другим мнением, с другой внешностью, в конце концов, с другими интересами», — отмечает Покусаева.

По словам специалиста, второй момент, помогающий сохранить семью, — это хобби или увлечение чем-либо.

«Это творчество, спорт, музыка... Это помогает нам абстрагироваться от тех проблем, которые у нас есть в мире, и переключиться. Хорошо бы ограничить (чтение. — RT) новостей до минимума. Ограничить своё время в соцсетях очень было бы хорошо и полезно для всех. Плюс заняться чем-то, чем хотели заняться. Если уже занимаетесь, то продолжить. То есть тот же самый спорт, музыка — всё это даёт очень хороший выход, чтобы людям отвлечься от этих проблем. Соответственно, если у жены нет такого стресса и у мужа нет, то они это не сливают и не передают друг другу. Бесконечное обмусоливание негатива приводит и к ухудшению обстановки в семье», — заключила психолог.

Ранее московские парки пригласили горожан на бесплатные виртуальные лекции и мастер-классы, посвящённые Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.