Парки Москвы подготовили программы ко Дню семьи, любви и верности

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Московские парки приглашают горожан на бесплатные виртуальные лекции и мастер-классы, посвящённые Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Парки Москвы подготовили программы ко Дню семьи, любви и верности
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, Музей-усадьба «Кусково» на онлайн-лекции расскажет о любовных историях графов Шереметевых.

Бабушкинский парк напомнит об истории православных святых Петра и Февронии, день памяти которых отмечают 8 июля.

Усадьба «Воронцово», в свою очередь, посвятит онлайн-лекцию русским народным свадебным традициям и обрядам.

Как ранее передавало ФАН, в «Сочи Парке» появился кинотеатр студии «Союзмультфильм».

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