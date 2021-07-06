Парки Москвы подготовили программы ко Дню семьи, любви и верности

Московские парки приглашают горожан на бесплатные виртуальные лекции и мастер-классы, посвящённые Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, Музей-усадьба «Кусково» на онлайн-лекции расскажет о любовных историях графов Шереметевых.

Бабушкинский парк напомнит об истории православных святых Петра и Февронии, день памяти которых отмечают 8 июля.

Усадьба «Воронцово», в свою очередь, посвятит онлайн-лекцию русским народным свадебным традициям и обрядам.

Как ранее передавало ФАН, в «Сочи Парке» появился кинотеатр студии «Союзмультфильм».