Парки Москвы подготовили программы ко Дню семьи, любви и верности
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, Музей-усадьба «Кусково» на онлайн-лекции расскажет о любовных историях графов Шереметевых.
Бабушкинский парк напомнит об истории православных святых Петра и Февронии, день памяти которых отмечают 8 июля.
Усадьба «Воронцово», в свою очередь, посвятит онлайн-лекцию русским народным свадебным традициям и обрядам.
Как ранее передавало ФАН, в «Сочи Парке» появился кинотеатр студии «Союзмультфильм».