Супруга Мамонова рассказала, что артист находится в крайне тяжёлом состоянии
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«Всё плохо у нас, он сегодня седьмые сутки в Коммунарке, вторые сутки на искусственном дыхании. Состояние оценивается как крайне тяжёлое», — сказала она в беседе с RT.
Поражение лёгких у него около 80%, отметила она.
«Всё это случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно... Я даже не успела понять... Это, вероятно, у всех по-разному. Всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался», — добавила Мамонова.
Ранее Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Как рассказала RT его супруга, артист находится в тяжёлом состоянии. 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.
14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино, в первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.
Президент России Владимир Путин наградил Мамонова орденом Дружбы.