Супруга Мамонова рассказала, что артист находится в крайне тяжёлом состоянии

Актёр и музыкант Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ. Об этом сообщила жена артиста Ольга Мамонова.

«Всё плохо у нас, он сегодня седьмые сутки в Коммунарке, вторые сутки на искусственном дыхании. Состояние оценивается как крайне тяжёлое», — сказала она в беседе с RT.

Поражение лёгких у него около 80%, отметила она.

«Всё это случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно... Я даже не успела понять... Это, вероятно, у всех по-разному. Всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался», — добавила Мамонова.

Ранее Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Как рассказала RT его супруга, артист находится в тяжёлом состоянии. 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.

14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино, в первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.

Президент России Владимир Путин наградил Мамонова орденом Дружбы.