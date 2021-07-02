Супруга Мамонова сообщила, что он находится в крайне тяжёлом состоянии
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Об этом пишет «Газета.Ru».
«Шестые сутки он в Коммунарке, вчера был подключён к ИВЛ, сегодня утром состояние оценивается как крайне тяжёлое», — сказала Ольга Мамонова 2 июля.
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