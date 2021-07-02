Супруга Мамонова сообщила, что он находится в крайне тяжёлом состоянии

Супруга основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова Ольга сообщила о его состоянии на второй день после подключения к ИВЛ.

Об этом пишет «Газета.Ru».

«Шестые сутки он в Коммунарке, вчера был подключён к ИВЛ, сегодня утром состояние оценивается как крайне тяжёлое», — сказала Ольга Мамонова 2 июля.

Накануне стало известно, что актёр и музыкант оказался в реанимации с коронавирусом и поражением 87% лёгких.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.