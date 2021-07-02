Путин наградил Мамонова орденом Дружбы
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Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что Мамонов награждён за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Ранее сообщалось, что Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Как рассказала RT его супруга Ольга Мамонова, артист находится в тяжёлом состоянии. 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.
14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино, в первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.