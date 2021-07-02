Путин наградил Мамонова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил находящегося в реанимации из-за коронавируса актёра и основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что Мамонов награждён за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Как рассказала RT его супруга Ольга Мамонова, артист находится в тяжёлом состоянии. 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.

14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино, в первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.