В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности

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В Москве и Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.
В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности
  • © РИА Новости

Об этом стало известно из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«24—26 июня на большей части округа (Центрального федерального округа. — RT) сильная жара (температура днем +32…+38 °С), в Московской области (+31…+36 °С, в Москве +34…+36 °С), высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура в Москве 24 июня составит до +36 °С. В среду, 23 июня, в Москве был побит абсолютный температурный рекорд июня: днём воздух прогрелся до +34,8 °С.

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