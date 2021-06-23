В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для июня

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В Москве побит абсолютный температурный рекорд для июня, температура воздуха днём 23 июня прогрелась до +34,8 °С. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для июня
  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

«Сегодня был побит абсолютный рекорд июньской жары в Москве, установленный 21 июня 1901 года (34,7 °С). Прежний максимум перекрыт на 0,1 °С, это итоговые данные метеостанции на ВДНХ», — заявил представитель метеобюро.

Отмечается, что инструментальные наблюдения за погодой в Москве ведутся 142 года. В метеобюро заявили, что «такой жары в июне за это время не было ещё никогда».

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что после жары в Центральной России наступит похолодание.

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