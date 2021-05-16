Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что после жары в Центральной России наступит похолодание, сообщает РИА Новости.

«Температура в понедельник, 17 мая, в Центральном федеральном округе (ЦФО) дойдёт до +32 °С, затем начнётся похолодание, которое приведёт к понижению температур до климатической нормы», — цитирует агентство сообщение Вильфанда.

Он уточнил, что в начале недели температура в ЦФО будет превышать норму на 8 градусов.

Научный руководитель Росгидрометцентра рассказал, что во Владимирской и Костромской областях будет «даже жарче, чем в Москве».

«Если в воскресенье, 16 мая, в Москве температурный фон +20-25 °С , то днём в понедельник, 17 мая, уже будет +28-30 °С, а в Костромской области ещё выше на 1-2 градуса», — сказал синоптик.

Он заметил, что во вторник, 18 мая, станет облачно, в среду, 19 мая, ночь ожидается очень тёплая, но более облачная и дождливая, в четверг, 20 мая, будет дождь.

Ранее в Гидрометцентре назвали даты наступления купального сезона на курортах России.