В Гидрометцентре назвали даты наступления купального сезона на курортах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон на курортах Краснодарского края наступает, как правило, не раньше второй половины июня, в Крыму — приблизительно на 10 дней позже.

«Именно в этот период вода прогревается до температуры, которую рекомендуют врачи, — +22 °С», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он добавил, что обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. В Крыму купальный сезон,

По словам руководителя Гидрометцентра, обычно до +20-21 °С вода в Сочи прогревается к 10–15 июня, а в Крыму — к 15–20 июня.

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