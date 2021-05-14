В Гидрометцентре назвали даты наступления купального сезона на курортах России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон на курортах Краснодарского края наступает, как правило, не раньше второй половины июня, в Крыму — приблизительно на 10 дней позже.
В Гидрометцентре назвали даты наступления купального сезона на курортах России
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«Именно в этот период вода прогревается до температуры, которую рекомендуют врачи, — +22 °С», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он добавил, что обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. В Крыму купальный сезон,

По словам руководителя Гидрометцентра, обычно до +20-21 °С вода в Сочи прогревается к 10–15 июня, а в Крыму — к 15–20 июня.

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