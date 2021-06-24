В Москве 24 июня ожидается до +36 °С

В Москве в четверг, 24 июня, ожидается до +36 °С. Соответствующая информация была опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Согласно данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит +34...+36 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с. В столице продолжит действовать «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера 24 июня.