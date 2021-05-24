Музыкальный критик оценил украинскую инициативу о голосовании на Евровидении

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев прокомментировал RT заявление члена профессионального жюри Евровидения от Украины Игоря Кондратюка, который предложил скорректировать правила оценки выступления российских и украинских артистов, участвующих в песенном конкурсе.

«Мы все, конечно, надеемся на то, что музыка может быть вне политики, и должна быть вне политики. Но, к великому сожалению, очень сложно сейчас существовать в каком-то безвоздушном пространстве. Так или иначе вся эта новостная повестка на музыку очень давит — и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку в том числе. Подобные ситуации возникали и будут возникать, потому что обстановка в последнее время довольная напряжённая в международных отношениях, от этого никуда не деться», — отметил Легостаев.

Тем не менее, по его словам, в вопросах, касающихся выставления оценок участникам Евровидения, все бразды правления было бы разумно отдать оргкомитету конкурса.

«Это они должны разобраться, как «рулить» этим прекрасным конкурсом... и понять, что будет идеально для того, чтобы люди смотрели этот конкурс, участвовали в нём, получали от него удовольствие и, по возможности, пытались абстрагироваться от «горячих новостей», когда они слушают музыку и смотрят музыкальные фестивали», — уточнил эксперт.

Также он добавил, что к настоящему времени прецедентов, связанных с лишением какой-либо страны права оценивать конкурентов в рамках Евровидения, пока не возникало.

«Мне кажется, если страна участвует в конкурсе, она должна принимать правила игры, которые едины для всех, и не требовать для себя каких-либо преференций. Но здесь, опять же, всё остаётся на усмотрение оргкомитета... Мяч сейчас на их стороне — и очень бы хотелось, чтобы эта ситуация была разрешена максимально благоразумно», — заключил Легостаев.

Ранее член украинского профессионального жюри Игорь Кондратюк заявил, что оргкомитет Евровидения должен принять решение о запрете Украине и России оценивать выступления друг друга на шоу.

По его мнению, для Украины оценивать Россию — «аморально».