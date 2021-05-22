«Дело в самой композиции»: можно ли выиграть Евровидение с песней на русском языке

Впервые за десять лет в финале Евровидения прозвучит композиция частично на русском языке — песня Russian Woman в исполнении Манижи Сангин (Manizha). В последний раз фрагмент на русском языке был включён в номер участника Евровидения-2011 Алексея Воробьёва. Тогда Воробьёв занял 16-е место. Лучший результат с песней целиком на русском («Не верь, не бойся, не проси») в 2003-м показала группа «Тату». Девушкам досталось третье место. RT спросил у экспертов, может ли язык исполнения помешать Маниже снискать расположение зарубежной публики и профессионального жюри.

В 2021 году на Евровидении впервые за десять лет прозвучит композиция преимущественно на русском языке: её исполнит представительница России Манижа Сангин (Manizha).

Первые участники Евровидения — Юдифь (Мария Кац), Филипп Киркоров, Алла Пугачёва и Андрей Косинский — выступали с русскоязычными текстами и, что примечательно, не показали высоких результатов (Кац заняла 9 место, Киркоров — 17, Пугачёва — 15, Косинский и вовсе не вышел в финал).

С 2000 года большинство участников из России представляли композиции на английском языке. Первая же конкурсантка, исполнившая песню на английском (Алсу с композицией Solo) заняла второе место.

Последний раз (до выступлений Манижи) русский язык на сцене Евровидения звучал в 2011 году в номере Алексея Воробьёва. Певец занял 16-е место.

В 2021-м на песенном конкурсе с композицией на русском должны были выступать представители Белоруссии, группа «Галасы Зместа», однако коллектив дисквалифицировали.

Согласно статистике, песни на расхожем — а значит, понятном широким массам — английском побеждают в Евровидении чаще всего. Впрочем, с суждением, что у композиции на русском в принципе нет шансов на победу, не согласны опрошенные RT эксперты.

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в беседе с RT отметил, что язык песни не является залогом победы или поражения.

«На Евровидении очень сложно определить точно, что целесообразно, а что не целесообразно. Нужно подготовить хороший номер, где была бы запоминающаяся песня, не важно на каком языке, желательно запоминающаяся картинка и харизматичный артист», — пояснил Легостаев.

Manizha в первом полуфинале Евровидения-2021

AFP

© Kenzo Tribouillard

Музыкальный критик Сергей Соседов также высказал мнение, что языковая составляющая не определяет успех исполнителя и композиции. «Песня может в принципе звучать на любом языке: на родном для страны языке, на английском или французском. Дело не в языке, как мне видится. Дело в самой композиции, в её содержании, посыле. В конце концов, все песни — о любви (ну, нормальные песни, так скажу), и здесь, конечно, важен сам номер, исполнение, вокал, подача, образ, драматургия песни, как она выстроена. Драматургия и режиссура, я бы сказал так… То есть, как это приподнесено зрителю вокально, визуально», — отметил он.

Соседов подчеркнул, что считает композицию Russian Woman оскорбительной по форме и содержанию. «Это не песня. Песня — это определённая структура, это форма. Жанр песни — это форма, прежде всего. Здесь формы никакой нет. Она просто орёт… это неприлично. На это было указано во многочисленных посланиях», — напомнил критик.

По мнению продюсера Евгения Фридлянда, языковой барьер не должен возникнуть благодаря особенностям песни, а также организации конкурса.

«Там слов-то особо никаких нет, это во-первых. Во-вторых, там часть песни на английском, а то, что она поёт на русском, всё равно ведущие во всех странах переводят и рассказывают, какой смысл песни. Но, конечно, в какой-то степени, если мы оцениваем с музыкальной точки зрения — может быть какой-то минус, что это не английский язык», — заметил он.

Фридлянд заметил, что ему не нравится песня, однако в контексте конкурса её потенциал сложно оценить однозначно.

«Сегодня всё такое фрикообразное, поэтому есть шансы и с русским языком, и с английским, и с каким угодно. Может быть, даже больше будет оцениваться образ», — подчеркнул продюсер.

Также Евгений Фридлянд рассказал, при каких обстоятельствах текст мог бы сыграть ключевую роль — однако они не имеют отношения к Маниже. «Это же не хит. Язык важен, когда это хит, чтобы это напевали. Эту песню напевать не будут, на каком бы она языке ни была», — заявил продюсер.

«Тату» на репетиции перед конкурсом «Евровидение-2003»

AFP

© Janek Skarzinsky

Ранее лучший результат с песней целиком на русском языке («Не верь, не бойся, не проси») показала группа «Тату». Дуэт участвовал в Евровидении 2003 года в Риге. Подопечным продюсера Ивана Шаповалова удалось набрать 164 балла и занять третье место. По правилам того года, исход конкурса зависел в основном от зрительского голосования: только в странах, где мобильная связь была недостаточно распространена, действовало профессиональное жюри (также экспертов привлекали в случае технической ошибки).

Иван Шаповалов в беседе с RT предположил, что Манижа Сангин может превзойти успех «Тату», поскольку ситуация изменилась. Продюсер отметил, что не считает исполнение песни на русском языке препятствием для успеха.

«Это зависит от целей. Цель продемонстрировать своё видение себя, на мой взгляд, важнее, чем победа в конкурсе. Хотя, думаю, одно другому не мешает. А аудиторию мы теряем не от того, что поём на родном языке, а совсем от других вещей», — подчеркнул Шаповалов.

Он также поделился своим видением успеха.

«Победа уже в том, что мир услышит русский язык. А место в конкурсе — не удел звезды», — подытожил продюсер.

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По мнению Сергея Соседова, достижению «Тату» способствовала масштабная рекламная кампания. «Я хорошо помню эту историю, я сам участвовал в обсуждениях. В «Тату» были вложены огромные средства на рекламу, они были разрекламированы в Европе. У них были какие-то туры, висели рекламные щиты в Берлине, в Бельгии, в Голландии — во многих странах. Висели щиты, постеры большие... И крутили (музыку «Тату» — RT). Были вложены огромные средства в раскрутку, они были распиарены, и вот это сыграло свою роль».

Критик отметил, что и в случае Манижи, и в случае дуэта имел место скандал в России, однако этот фактор не является решающим для зарубежной публики. Соседов предположил, что певица может получить некоторые баллы по политическим причинам. «Все будут голосовать за Россию, чтобы поддержать Россию — не за Манижу, разумеется, а за Россию, и благодаря этому она наберёт какой-то вес. Западная Европа не будет за неё голосовать активно», — заключил Сергей Соседов. Он считает, что исполнительница займёт место на рубеже первой и второй десятки — примерно от девятого до 12-го.

По мнению Ильи Легостаева, в номере Манижи есть составляющие, которые позволят ей добиться успеха.

«Артист должен делать так, как он чувствует, так, как чувствует его команда, чтобы эта песня ему максимально подходила, и чтобы он максимально себя проявить её исполняя. Вот и всё. И у Манижи, мне кажется, это появилось. Потому что эта песня ей подходит, и эту песню она хорошо чувствует. И, мне кажется, это почувствовала и аудитория», — считает критик.

Он предположил, что у Манижи есть все шансы войти в десятку лучших исполнителей. «Если она войдёт в пятёрку, будет очень хорошо», — подытожил Легостаев.