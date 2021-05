Ещё не так запоют: каким будет финал Евровидения

20 мая прошёл второй полуфинал Евровидения-2021. Финал конкурса состоится в ночь с 22 на 23 мая. На победу претендуют 26 стран, среди них — Израиль, Литва, Мальта, Бельгия, Португалия, Греция, Исландия, Швеция, Кипр и прочие. Представительница России Manizha (Манижа Сангин) выступит под пятым номером. Победителя выберут посредством голосования профессионального жюри и зрителей из разных стран.

20 мая прошёл второй полуфинал Евровидения. В нём приняли участие 17 исполнителей, в том числе музыканты из первой десятки рейтинга букмекеров: представители Сан-Марино, Исландии, Финляндии, Швейцарии, Португалии и Болгарии.

В финал, как и 18 мая, прошли десять конкурсантов: Стефания (Греция), Daði og Gagnamagnið (Исландия,) Hurricane (Сербия), Анжела Перистери (Албания), Gjon's Tears (Швейцария), Blind Channel (Финляндия), VICTORIA (Болгария), Наталья Гордиенко (Молдавия), Senhit (Сан-Марино) и The Black Mamba (Португалия).

В ночь с 20 на 21 мая организаторы Евровидения раскрыли, в каком порядке будут выступать финалисты конкурса.

Борьбу начнёт Элена Цагрину (Кипр) с песней El Diablo. Далее Анжела Перистери (Албания) вновь представит композицию Karma. Третьей выступит израильтянка Эден Алене — она исполнит песню Set Me Free. За ней последует трио Hooverphonic (Бельгия), они споют The Wrong Place. Представительницу России Манижу Сангин (Manizha) вновь поставили недалеко от начала: её номер Russian Woman станет пятым в программе вечера.

Шестая в списке — представительница Мальты Destiny с хитом Je Me Casse. Далее португальцы The Black Mamba вновь исполнят Love Is On My Side. Восьмую позицию отдали трио из Сербии Hurricane, зрители и жюри вновь будут оценивать их Loco Loco. Под девятым номером на сцену выйдет Джеймс Ньюман из Великобритании с Embers. Ньюман — один из тех, для кого настоящая борьба за победу начнётся только в субботу, поскольку Британия входит в число стран «большой пятёрки». Их представители получают место в финале автоматически. Первую десятку замыкает Stefania из Греции с треком Last Dance.

Также по теме «Будет настоящая борьба»: кто может победить на Евровидении По традиции в преддверии финала Евровидения букмекеры, эксперты в области музыки и зрители пытаются предсказать победителя песенного...

11-м выступит швейцарец Gjon's Tears, его конкурсная композиция называется Tout l'Univers. Под 12-м номером —Daði og Gagnamagnið. Поскольку 19 мая у одного из участников группы выявили коронавирусную инфекцию, в ходе концерта включится трансляция записи их песни 10 years, сделанная на репетиции 13 мая.

После номера исландцев на сцену выйдет представитель Испании Блас Канто и представит трек Voy a quedarme. Под 14-м номером в финале участвует Наталья Гордиенко из Молдавии. Продюсером выступления и соавтором её песни SUGAR стал Филипп Кирокоров. Далее наступит очередь представителя Германии Jendrik с треком I Don't Feel Hate.

На 16-й позиции расположилась рок-группа Blind Channel (Финляндия) с треком Dark Side. После этого номера выступит болгарская участница VICTORIA. Она исполнит балладу Growing Up is Getting Old. Восемнадцатыми на сцену арены Ahoy выйдут литовцы The Roop с композицией Discoteque. Далее украинский коллектив Go_A представит песню Shum.

Под 20-м номером — одна из фаворитов Евровидения-2021, француженка Барбара Прави. Её композицию Voilà сравнивают с классическим французским шансоном.

После Прави выступит Efendi (Азербайджан) с треком Mata Hari. Заключительную пятёрку конкурсантов откроет норвежец TIX. Он исполнит композицию Fallen Angel. За ним на сцену выйдет Жангю Макрой, который представляет принимающую страну. Его трек называется Birth of a New Age.

Под 24-м номером значится выступление итальянских рокеров, фаворитов букмекеров Måneskin с хитом Zitti E Buoni. Затем сцену займёт Tusse (Швеция) с композицией Voices. Финальным номером вечера станет песня Adrenalina в исполнении представительницы Сан-Марино Senhit.

Прямая трансляция финала Евровидения — 2021 начнётся 22 мая в 22:00 мск на Первом канале, а также на официальной странице конкурса на платформе YouTube. По итогам всех выступлений будут оглашены баллы, которые получили исполнители.

Часть итоговой суммы составит оценка профессионального жюри. Отдельный состав из пяти экспертов работает в каждой стране-участнице. Они распределяют между конкурсантами очки от одного до восьми, а также десять и максимальные 12 баллов.

Вторую часть очков музыканты получат по итогам зрительского голосования. Поклонники смогут поддержать участников, если отправят смс-сообщение, позвонят по специальному номеру или воспользуются официальным мобильным приложением конкурса.

Как и прежде, зрители не смогут проголосовать за представителя страны, в которой они находятся.

Полученные от жюри и публики баллы суммируются, и конкурсант, набравший наибольшую сумму очков, становится победителем.

Также после финала станет известно, какие места участники занимали по итогам полуфиналов.