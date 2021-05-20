«Будет настоящая борьба»: кто может победить на Евровидении

По традиции в преддверии финала Евровидения букмекеры, эксперты в области музыки и зрители пытаются предсказать победителя песенного конкурса. В букмекерских прогнозах после репетиций и первого полуфинала лидируют представители Италии. Российская участница Manizha к настоящему моменту находится на 14-й строчке рейтинга. RT поговорил с экспертами и выяснил, как могут распределиться первые места и каковы шансы Манижи Сангин на победу.

В четверг, 20 мая, в Роттердаме пройдёт второй полуфинал конкурса «Евровидение-2021». По итогам вечера назовут имена ещё десяти финалистов, которые поборются за титул победителя в субботу, 22 мая.

Из 39 участников на награду будут претендовать 26: по десять лучших исполнителей в каждом полуфинале, плюс музыкант из принимающей страны, а также представители стран «большой пятёрки», основателей конкурса (это Великобритания, Италия, Испания, Германия и Франция).

Фавориткой букмекеров ранее числилась представительница Мальты Destiny, представившая песню Je Me Casse. Также первую строчку какое-то время занимала певица из Франции Барбара Прави с песней Voilà.

Многие ставили на Gjon’s Tears (Швейцария) или коллектив Måneskin (Италия).

Фавориты неоднократно менялись, заметная ротация произошла по итогам репетиций в Роттердаме. На первое место вышла Италия, чьи представители сделали ставку на рок-музыку. Считается, что их шансы на победу составляют 21%.

Фрагмент выступления итальянского коллектива Måneskin

AFP

© Sander Koning

За Måneskin идут Destiny и Барбара Прави. Мальтийская и французская исполнительницы делят второе и третье места в рейтингах. На четвёртой-пятой строчках (данные разнятся) располагаются украинский коллектив Go-A и музыкант из Швейцарии Gjon’s Tears.

Ранее четвёртую и пятую позиции делили певица с Кипра Элена Цагрину и представители Исландии Daði og Gagnamagnið. Последние не смогут выступить в полуфинале вживую, поскольку один из членов группы получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Что касается российской участницы Manizha, то букмекеры оценивают её потенциал весьма скромно: на данный момент она занимает лишь 14-е место в рейтинге.

С игроками отчасти солидарен музыкальный критик Евгений Бабичев. «Не могу сказать, как именно распределятся места с первого по третье, но, на мой взгляд, Франция будет в тройке. Дальше я хотел бы, чтобы была Мальта... ещё я назову Швейцарию, это моё личное предпочтение. Он (Gjon’s Tears. — RT) изначально был моим фаворитом, ещё в феврале, в марте. Мне нравится песня, постановка», — отметил эксперт в беседе с RT.

Бабичев, однако, не согласился с букмекерами по поводу вероятной победы Италии. По мнению критика, нет предпосылок к тому, чтобы рокеры неожиданно вышли в лидеры конкурса. Вместе с тем эксперт вспомнил о внезапном «рывке» Португалии в 2017 году и подчеркнул, что Евровидение отличается непредсказуемостью.

«В этом году — не побоюсь ошибиться — пять или шесть артистов точно претендуют на победу. И по тому, что букмекеры постоянно меняют свои предпочтения, своих фаворитов — каждые три дня кто-то новый занимает лидирующие позиции (после репетиций и прогонов), — мы понимаем, что будет настоящая борьба», — подчеркнул Евгений Бабичев.

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Продюсер Яна Рудковская также выделила представительниц Франции и Мальты, при этом не исключая возможности, что победа останется за итальянцами. Она обратила внимание, что группу высоко оценивают её знакомые эксперты из разных стран. Также Яна Рудковская сравнила ситуацию с 2006 годом, когда победил коллектив Lordi:

«Все думали, что же выиграет: нечто искреннее, как Билан, или Lordi — такое протестное голосование на Евровидении. Выиграло протестное голосование. Хотя Дима Билан в тот момент приехал как победитель».

Продюсер отметила, что у всех троих участников есть свои преимущества.

«Будет интересно: выиграет super-size девушка без комплексов, с потрясающим вокалом и энергетикой — бешеной энергетикой, как сказал мой муж. Или выиграет что-то искреннее, как Билан в 2006 году, — француженка. Ну, или будет протестное голосование за модную группу (вся молодёжь просто в восторге полном от них). У меня три фаворита, я однозначно знаю, что первое, второе и третье места — за ними. А как уже они распределятся — это мы посмотрим», — подытожила она.

Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала Евровидения в Роттердаме

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Кроме того, эксперты выразили мнение о потенциале номера певицы Manizha. Яна Рудковская считает, что российская конкурсантка может рассчитывать на седьмое или восьмое места. Продюсер одобрила выбор участницы и постановку номера, но песню сочла не подходящей для события.

«Мне кажется, что Маниже в этом году не хватило сильного трека. Если был бы другой трек — 100% это была бы тройка (лидеров. — RT)… Десятка — это точно, потому что конкурс слабый, особо смотреть не на кого. На мой взгляд, ошибка в песне. Потому что сама Манижа как представительница — просто шикарный выбор», — отметила Рудковская.

По мнению Евгения Бабичева, российская конкурсантка может занять от восьмого до 11-го места. «Наверное, за два года все соскучились по Евровидению и отправили очень качественные песни, очень классные номера были поставлены, и (приехали. — RT) интересные артисты, многие из которых должны были выступать в прошлом году», — подчеркнул критик.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT высказал предположение, что у Манижи Сангин есть все шансы занять первое место в финале.

«Она может и победить. Дело всё в том, что, поскольку конкурс «кукушный» в прямом смысле, побеждают неожиданные... Может быть, как раз вот этот музыкальный прикол (я по-другому назвать это не могу) и вот эта лубочность и русский фольклор с русским языком», — заявил он.

Пригожин также не одобрил выбор песни, но положительно оценил выступление конкурсантки. «Андрей Сычёв (режиссёр номера Manizha. — RT) дал этот правильный, вкусный колорит. Если она на финале будет отрываться так же, как на полуфинале, — ну и хорошо. Пусть хулиганит. Хулиганство в данном случае приветствуется», — заключил продюсер.