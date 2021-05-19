«Феноменальная участница»: почему зарубежным зрителям понравилось выступление Manizha в полуфинале Евровидения

Певица Manizha (Манижа Сангин), представляющая Россию на Евровидении — 2021 и прошедшая в финал конкурса, произвела впечатление на многих зарубежных зрителей. Пользователям интернета понравился текст песни и самобытный образ исполнительницы. Также в соцсетях обращают внимание на личность Манижи, которая борется за права беженцев и выступает против домашнего насилия.

18 мая представительница России Manizha (Манижа Сангин) выступила в полуфинале песенного конкурса «Евровидение». По итогам голосования профессионального жюри и зрителей из разных стран певица оказалась среди десяти лучших участников и прошла в финал, который состоится 22 мая.

Организаторы не стали раскрывать, сколько баллов было присуждено музыкантам: ведущие лишь назвали десять стран, представители которых получили места в финале.

Многим иностранным зрителям, которые следят за конкурсом, понравился номер российской исполнительницы. Часть из них обратила особое внимание на личность Манижи: певица поддерживает благотворительные инициативы, борется с домашним насилием и является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

«Manizha, участница конкурса, представляющая Россию в этом году, — икона. Она выступает против домашнего насилия и ксенофобии и в поддержку ЛГБТ-сообщества и бодипозитива. Её песня феминистическая и поддерживает русских женщин. Она достойна того, чтобы вы за неё проголосовали!», — написала в Twitter одна из зрительниц конкурса во время эфира первого полуфинала.

Смысл песни показался ряду пользователей универсальным. «Респект Manizha, ведь сейчас миллионы девочек не только в такой огромной стране, как Россия, но и по всему миру, видят и слышат это очень важное послание: будьте готовы к переменам, потому перемены — это вы!» — отметила девушка, которая называет себя фанаткой Евровидения.

Shoutout to Manizha because there are millions of little girls at the moment, not just in a big country like Russia but around the world witnessing this very important message. Be ready for the change because you are the change! 💪🏼 #RUS#Eurovisionpic.twitter.com/OaCXLJeEz6 — Common Eurofan Girl (@CommonESCGirl) May 18, 2021

«Manizha, если ты захочешь возглавить феминистскую революцию, я пойду за тобой, я тут, я готова», — написала пользовательница Twitter из Италии.

Некоторые изменили своё мнение о песне после того, как увидели номер, с которым певица выступила на сцене арены Ahoy в Роттерадме. «Сама песня «Русская женщина» мне не так уж нравится, но Manizha покорила меня своим выступлением. Номер оказался намного лучше, чем я ожидала», — призналась блогер из Чехии.

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Пользовательница из Боснии и Герцеговины рассказала, что её взгляд на песню также поменялся со временем. «Поначалу я понятия не имела, как относиться к этому номеру. С музыкальной точки зрения это напоминало множество песен, смешанных воедино. Но потом моё мнение полностью изменилось, и теперь я рада, что Россия отправляет на конкурс что-то уникальное, да ещё и, наконец-то, с важным посылом!» — написала она.

Внимание зрителей привлёк и сценический образ исполнительницы — костюм, сшитый из множества лоскутков со всех уголков России, из которого Manizha позже выходит в красном комбинезоне.

«Manizha в своём огромном платье — это то, как я выгляжу, когда не хочу включать обогреватель», — пошутила автор из Австралии.

Выступление Манижи оценила и американская писательница, литературный критик Кэтрин М. Валенте. «Кажется, я влюбилась в Manizha. Круто, что гигантское платье осталось на сцене, словно на подпевках. И ещё как здорово они кричали «Не бойтесь». В конце я не смогла сдержать слёз. Боже, я обожаю Евровидение», — такими впечатлениями автор поделилась в официальном аккаунте в Twitter.

Manizha в первом полуфинале Евровидения

globallookpress.com

© Soeren Stache

Часть пользователей отмечает самобытность Манижи: некоторые видят в ней новое веяние на конкурсе, другие выделяют её как нетипичного представителя России.

«Обожаю Manizha. Она феноменальная участница Евровидения. Каждое выступление. Каждое интервью. Каждая история в Instagram», — написал шотландский блогер. Он подытожил пост цитатой из песни Manizha: «Every Russian woman needs to know».

«В восторге от Manizha. Потрясающее выступление, подобных которому на Евровидении я ещё не видел. Если в мире есть хоть какая-то справедливость, то это прямая путёвка в финал», — отметила автор из Ирландии, когда результаты были ещё не известны.

«Manizha такая харизматичная, у неё очень хорошая песня, и хотя она в основном на русском языке, её это не портит, 5 из 5!» — отметил мексиканский блогер.

«Manizha — дерзкая и храбрая исполнительница, и её песня — просто бомба. 12 очков от Австралии», — оценила номер ещё одна пользовательница.

Положительно отозвались о выступлении российской исполнительницы и журналисты. Клара де Брубокс из Испании в беседе с ТАСС оценила исполнение и характер Манижи: «Её номер очень свежий, актуальный. Думаю, многие её поддержат за манеру выступления, посыл, за её харизму», — сказала Брубокс.

19 мая видео с выступлением Манижи, размещённое на официальном YouTube-канале Евровидения, набрало более 2 млн просмотров и заняло первую строчку на вкладке «В тренде». Ролик стал самым популярным среди записей номеров участников первого полуфинала.