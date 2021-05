Попали в десятку: Россия вышла в финал Евровидения

18 мая в Роттердаме прошёл первый полуфинал 65-го песенного конкурса «Евровидение-2021». По итогам голосования членов жюри и зрителей в финал шоу вошла российская исполнительница Manizha, представившая песню Russian Woman. Вместе с ней за победу продолжат бороться артисты из Украины, Азербайджана, Литвы, Мальты, Швеции, Бельгии, Кипра, Норвегии и Израиля. Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 20 мая, а финал — в субботу, 22-го.

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме прошёл первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2021». Российская исполнительница Manizha, выступившая под третьим номером с песней Russian Woman, вошла в финал шоу.

Артистка появилась на сцене в объёмном платье, сшитом из лоскутов — их прислали женщины разных национальностей из ряда регионов России. Вскоре Manizha вышла из своего наряда и остаток песни исполнила в красном комбинезоне. По словам самой певицы, её платье «демонстрирует, как много национальностей в нашей стране». Комбинезон же символизирует стереотипы, связанные с ролью женщины.

Во время выступления на экранах транслировались изображения картин, на которых отражены русские фольклорные мотивы, а также мелькали мотивирующие фразы. Во второй половине номера изображения сменили видеоролики с известными россиянками, представляющими разные народы. Среди них — Чулпан Хаматова, Александра Бортич, Татьяна Буланова и другие. Многочисленные участницы номера подпевали Manizha. В конце их изображения сложились в название песни.

Manizha ожидает, что её номер вдохновит зрителей на позитивные перемены в жизни.

«Я очень хочу, чтобы человек, который находится сейчас в каком-то душевном расстройстве, мог увидеть это выступление и просто вдохновиться, мог бы просто встать перед зеркалом и сказать: «Я классный! Я могу менять жизнь! Я хочу двигаться вперёд!» — рассказала певица в эфире Первого канала.

Первые финалисты

По итогам голосования зрителей и членов жюри в финал Евровидения прошли ещё девять конкурсантов. Среди них — литовская The Roop, выступившая с песней в жанре электропоп Discoteque и исполнившая зажигательный танец.

Греческая певица Елена Цагрину, представляющая Кипр с песней El Diablo, решила удивить зрителей откровенным нарядом и эффектным танцем. Ранее композиция оказалась в центре скандала — в сети появилась петиция, авторы которой требовали снять её из-за того, что она якобы оскорбляет чувства верующих. Этот инцидент не помешал Цагрину выйти в финал.

Также борьбу за награду продолжит популярная бельгийская группа Hooverphonic, ранее выпустившая такие хиты, как Mad About You и Vinegar & Salt. На Евровидении артисты выступают с песней The Wrong Place.

Самира Эфенди из Азербайджана представила песню об известной шпионке Mata Hari и исполнила её на английском и азербайджанском языках. В композиции звучат восточные мотивы. Также песню с национальным колоритом и на родном языке выбрала украинская группа Go_A. Она выступила с композицией под названием «Шум».

Ещё одной финалистской стала мальтийская певица Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. По оценке букмекеров, артистка является одной из главных претенденток на победу. Также борьбу за первое место продолжат артисты из Израиля (Эден Алене), Швеции (Туссе) и Норвегии (TIX).

Среди других участников первого полуфинала были Ана Соклич (Словения), Монтень (Австралия), Василь (Северная Македония), Лесли Рой (Ирландия), Альбина (Хорватия) и Roxen (Румыния). По итогам отбора они не вошли в десятку финалистов.

Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 20 мая. На сцену выйдут представители Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдавии, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании. Из 17 артистов десять пройдут в финал конкурса.

За победу 22 мая будут соревноваться музыканты из 26 стран. К 20 артистам и творческим коллективам, отобранным по итогам полуфиналов, присоединится суринамский певец Жангю Макрой, выступающий за Нидерланды, а также представители стран «большой пятёрки» — основателей конкурса: Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании.

Russian Woman

Манижа Хамраева родилась в столице Таджикской ССР Душанбе 8 июля 1991 года. Вскоре семья будущей певицы переехала в Москву из-за гражданской войны.

Интерес Манижи к музыке, возникший в детстве, поддержала её бабушка. Позже певица взяла её фамилию Сангин. С 12 лет Манижа выступала на музыкальных фестивалях и конкурсах. В 2003 году начинающая певица завоевала Гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей Rainbow Stars в Юрмале.

В 2007 году артистка начала выступать под творческим псевдонимом Ру.Кола. Первая же её песня, «Пренебрегаю», стала хитом. Клип на композицию показывали по разным музыкальным телеканалам. Одноимённый альбом, включавший 11 песен, вышел в 2008-м.

Примерно в это же время Манижа Сангин начала учиться в РГГУ на факультете психологии. Через три года она вышла из продюсерского проекта: по воспоминаниям певицы, ей нравилось давать концерты, однако репертуар не устраивал её в полной мере.

Некоторое время Манижа участвовала в разных музыкальных проектах, а в 2013-м занялась раскруткой своего блога в Instagram. Также она стала зарабатывать в соцсетях, продвигая другие проекты. На вырученные деньги певица самостоятельно записала второй альбом Manuscript, который распространила через соцсети в 2016 году.

Таким образом, она вновь завладела вниманием публики и смогла вернуться на сцену. Годом позже артистка дала большой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Третий сборник «ЯIAM» вышел в 2018 году.

В 2020-м Манижу Сангин назначили послом доброй воли ООН по делам беженцев. Также артистка борется с домашним насилием и является амбассадором благотворительного фонда «Подари жизнь».

Участницей Евровидения — 2021 Manizha стала по итогам национального отбора, который прошёл в эфире Первого канала 8 марта 2021 года. Тогда она впервые представила композицию Russian Woman. Кроме неё, на билет в Роттердам претендовали группы Therr Maitz и «#2Маши». Manizha набрала 39,7% голосов телезрителей.

После победы певицу поддержали многие коллеги. Однако многие пользователи критиковали текст песни и сам факт, что исполнительница называет себя русской женщиной.

В апреле АНО «Ветеранские вести» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить песню Russian Woman «на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды». В марте организация также направила жалобу на имя председателя СК Александра Бастрыкина. По мнению представителей «Ветеранских вестей», выступление Манижи нарушает национальное согласие и унижает достоинство русских женщин.